Росія вивела в Чорне море п’ять великих десантних кораблів

В Чорному морі, укриваючись в ракетобезпечному районі, маневрують 15 бойових кораблів армії країни-агресора РФ. Із необгрунтованою мотивацією вигнано в море 5 великих десантних кораблів.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Із необґрунтованою мотивацією вигнано в море 5 великих десантних кораблів. Чорному морі, укриваючись в ракетобезпечному районі, маневрують 15 бойових ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них – 2 ракетоносії, надводний і підводний, що мають в сумі 12 ракет напоготові.

Також повідомляється, що ситуація в операційній зоні на Південнобузькому напрямку стабільно напружена.

За минулу добу українська авіація завдала 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.

Також знищені 11 танків, п'ять гаубиць "Мста-Б", самохідна артустановка "Гвоздика", а також два склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.

Зазначимо, майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Контрнаступ триває і українські військові продовжують просуватися вперед, відтісняючи окупантів.