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Росія вивела в Чорне море п’ять великих десантних кораблів
В Чорному морі, укриваючись в ракетобезпечному районі, маневрують 15 бойових кораблів армії країни-агресора РФ. Із необгрунтованою мотивацією вигнано в море 5 великих десантних кораблів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Із необґрунтованою мотивацією вигнано в море 5 великих десантних кораблів. Чорному морі, укриваючись в ракетобезпечному районі, маневрують 15 бойових ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них – 2 ракетоносії, надводний і підводний, що мають в сумі 12 ракет напоготові.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також повідомляється, що ситуація в операційній зоні на Південнобузькому напрямку стабільно напружена.
За минулу добу українська авіація завдала 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.
Також знищені 11 танків, п'ять гаубиць "Мста-Б", самохідна артустановка "Гвоздика", а також два склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.
Зазначимо, майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Контрнаступ триває і українські військові продовжують просуватися вперед, відтісняючи окупантів.