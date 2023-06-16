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Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области

Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области
Фото: пресс-служба Запорожской ОВА

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 71 удар враг нанес по 14 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг произвел 71 обстрел 14 населенных пунктов области: 61 из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Белогорью и 10 из РСЗО по Левадному, Ольговскому, Красному, Каменскому и другим прифронтовым селам", - отметил он.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области
Фото 3 — Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области

Также утром враг ударил по Орехову – пострадал 55-летний мужчина. Его оперативно доставили в медучреждение.

За сутки добавилось 24 сообщения о разрушении жилья и имущества людей.

Напомним, накануне под огнем захватчиков оказались 17 населённых пунктов Запорожской области. В ходе обстрела Преображенки погибла 58-летняя женщина.

Автор:
Светлана Манько