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Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины
10 февраля по Харькову и Харьковской области был нанесен массированный ракетный удар. Повреждены объекты энергогенерирующей критической инфраструктуры. В результате одного из ракетных ударов получили ранения 8 гражданских людей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
В результате обстрелов и авиационных ударов по Волчанску Чугуевского района повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание "Ощадбанка", аптека, детский сад и другие гражданские объекты. Получила ранение и госпитализирована 69-летняя женщина.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в Купянске обстрелами повреждены 7 частных домов. В с. Одноробовка Богодуховского района повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, объекты инфраструктуры.
Также ночью было восстановлено электроснабжение и 100% потребителей по городу Харькову и области. Однако из-за последствий ракетных ударов 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.
Отметим, ночью 10 февраля оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Зафиксировано около 10 взрывов в городе.