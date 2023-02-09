- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Харьковщины: разрушен жилой дом в Купянске
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. Утром 9 февраля захватчики наносили удары по городу Купянск. Также захватчики нанесли 14 минометных ударов по Богодуховскому району.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня враг активно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты области, расположенные неподалеку от линии столкновения", - отметил он.
По словам главы области, около 9:00 утра оккупанты наносили удары по городу Купянск. В результате обстрелов почти разрушен жилой дом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также обстрелы производились и в пгт Двуречная.
После 10:00 враг стрелял из артиллерии и минометов по Харьковскому району. Под обстрелом были деревни Веселое и Красное.
Кроме того, около 12:00 российские войска нанесли 14 минометных ударов по Богодуховскому району. Обстрелы были зафиксированы в селах Уды и Красная заря.
Синегубов сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, 8 февраля в пгт Двуречная Купянского района. в результате обстрела погибли 2 человека. В Купянске обстрелами повреждены частные жилые дома.
Также оккупанты 8 февраля обстреляли село Варваровка Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки ранения получили 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.