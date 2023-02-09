Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Харьковщины: разрушен жилой дом в Купянске

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. Утром 9 февраля захватчики наносили удары по городу Купянск. Также захватчики нанесли 14 минометных ударов по Богодуховскому району.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня враг активно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты области, расположенные неподалеку от линии столкновения", - отметил он.

По словам главы области, около 9:00 утра оккупанты наносили удары по городу Купянск. В результате обстрелов почти разрушен жилой дом.

Также обстрелы производились и в пгт Двуречная.

После 10:00 враг стрелял из артиллерии и минометов по Харьковскому району. Под обстрелом были деревни Веселое и Красное.

Кроме того, около 12:00 российские войска нанесли 14 минометных ударов по Богодуховскому району. Обстрелы были зафиксированы в селах Уды и Красная заря.

Синегубов сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, 8 февраля в пгт Двуречная Купянского района. в результате обстрела погибли 2 человека. В Купянске обстрелами повреждены частные жилые дома.

Также оккупанты 8 февраля обстреляли село Варваровка Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки ранения получили 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.