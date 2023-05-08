Оккупанты обстреляли Бахмут фосфорными боеприпасами - Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают наступать и не оставляют попыток полностью захватить город. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут и Марьинку.

Чтобы увеличить свои шансы на победу, оккупанты обстреливали город запрещенными Женевской конвенцией самозажигательными и фосфорными боеприпасами, сообщают в Генштабе ВСУ.

Россияне сосредоточились на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток россияне пытались наступать в направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк.

От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Курахове и Победе Донецкой области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Спорного. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

На Авдеевском направлении минувших суток противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Остро Донецкой области.

На Шахтерском и Купянском направлениях враг наступательных действий не производил. В Запорожском и Херсонском направлении россияне продолжают обороняться.

Ночью, 8 мая, российские войска снова атаковали территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА "Shahed". 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками.