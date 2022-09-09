Оккупанты обстреляли центр Харькова из РСЗО: есть попадания в жилые дома

Днем 9 сентября армия страны агрессора РФ обстреляла центр Харькова реактивными системами залпового огня. Известно о 10 раненых, по меньшей мере 3 из них – дети.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Мощный обстрел Харькова из РСЗО. Пока точно известно о прилетах в Шевченковском районе. Предварительно пострадал детсад и пожар на одной автозаправке", - отметил Терехов.

По его словам, есть попадание в частные дома, в некоторых из них пожары. Также прилеты в детский дом творчества и школы, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города.

"Прошу всех харьковчан быть максимально осторожными и находиться в укрытиях", - подчеркнул мэр.

Как отметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на данный момент известно о 10 раненых, по меньшей мере, 3 из них - дети.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают медики и другие экстренные службы.

Напомним, ночью 9 августа армия страны-агрессора РФ обстреляла Харьков. Повреждено одно из высших учебных заведений в Салтовском районе города .