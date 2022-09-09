ВСУ освободили Волохов Яр Харьковской области

Украинские военные освободили от российских оккупантов Волохов Яр Харьковской области. 9 сентября Национальная гвардия опубликовала в Facebook видео поднятия украинского флага над селом.

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"Харьковщина. Волохов Яр – наш. Слава Украине!", - говорится в сообщении Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Известно, что ВСУ ведут наступление на нескольких направлениях, однако Генштаб не раскрывает все детали.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил, что во время ведения активных действий на Харьковском направлении Вооруженные силы Украины уволили более 20 населенных пунктов.

Затем Президент Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором к нему обращается военный, отчитываясь из-под флага Украины на крыше здания Балаклейского городского совета Харьковской области о выполнении приказа и освобождения города.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 9 сентября сообщил, что за последние несколько дней ВСУ освободили более 1000 кв км освобождены от оккупант.