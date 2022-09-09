ЗСУ звільнили Волохів Яр Харківської області

Українські військові звільнили від російських окупантів Волохів Яр Харківської області. 9 вересня Національна гвардія опублікувала в Facebook відео підняття українського прапора над селом.

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"Харківщина. Волохів Яр - наш. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

Відомо, що наразі ЗСУ ведуть наступ на декількох напрямках, однак Генштаб не розкриває всі деталі.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов повідомив, що під час ведення активних дій на Харківському напрямку Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів.

Згодом Президент Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому до нього звертається військовий, звітуючи з-під прапору України на даху будівлі Балаклійської міської ради Харківської області про виконання наказу й звільнення міста.

В свою чергу головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 9 вересня повідомив, що за останні кілька днів ЗСУ звільнили понад 1000 кв км звільнено від окупант.