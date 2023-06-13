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Оккупанты обстреляли церковь в Херсонской области: погиб священник

Оккупанты обстреляли церковь в Херсонской области: погиб священник
Фото: t.me/ermaka2022

Армия страны-агрессора РФ 13 июня обстреляла церковь в городе Белозерка Херсонской области. Из-за русской агрессии погиб священник.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Русская армия обстреляла Белозерку из артиллерии, попала во двор церкви и убила священника", - отметил Ермак.

Он добавил, что погибшему было 72 года. Также ранение получила 76-летняя женщина.

Кроме того, в результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли церковь в Херсонской области: погиб священник
Фото 3 — Оккупанты обстреляли церковь в Херсонской области: погиб священник

Заметим, российские оккупационные войска в течение суток 12 июня 39 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Автор:
Светлана Манько