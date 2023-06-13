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Оккупанты обстреляли церковь в Херсонской области: погиб священник
Армия страны-агрессора РФ 13 июня обстреляла церковь в городе Белозерка Херсонской области. Из-за русской агрессии погиб священник.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Русская армия обстреляла Белозерку из артиллерии, попала во двор церкви и убила священника", - отметил Ермак.
Он добавил, что погибшему было 72 года. Также ранение получила 76-летняя женщина.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.
Заметим, российские оккупационные войска в течение суток 12 июня 39 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.