Оккупанты обстреляли церковь в Херсонской области: погиб священник

Армия страны-агрессора РФ 13 июня обстреляла церковь в городе Белозерка Херсонской области. Из-за русской агрессии погиб священник.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Русская армия обстреляла Белозерку из артиллерии, попала во двор церкви и убила священника", - отметил Ермак.

Он добавил, что погибшему было 72 года. Также ранение получила 76-летняя женщина.

Кроме того, в результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.

Заметим, российские оккупационные войска в течение суток 12 июня 39 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.