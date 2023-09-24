Оккупанты обстреляли четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг из реактивной и ствольной артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в селе Котовка Чугуевского района получила ранение и была госпитализирована в состоянии средней тяжести женщина 67 лет.

Также в селе Юрченково Чугуевского района в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено около 10 частных жилых домов, разрушены хозяйственные постройки, произошли пожары.

Кроме того, в городе Волчанск Чугуевского района обстрелом повреждены 2 частных жилых дома, произошел пожар.

В результате обстрела окрестностей Купянска на открытой территории горела сухая трава.

Напомним, накануне в селе Гурьев Казачок Богодуховского района обстрелами поврежден объект инфраструктуры, а в селе Александровка Богодуховского района поврежден гараж.