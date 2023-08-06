Оккупанты обстреляли Дарьевскую общину в Херсонской области, есть раненые

6 августа около 10:40 российские войска нанесли удар по Дарьевской общине Херсонской области. В результате обстрела пострадали супруги.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Согласно сообщению, оба человека получили осколочные ранения. Также получили повреждения частные дома.

Олешковская окружная прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Добавим, что за прошедшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 188 снарядов по области из минометов, артиллерии и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда. Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов и территорию гаражного кооператива в Херсоне.

Напомним, в течение суток 4 августа враг совершил 52 обстрела Херсонской области.