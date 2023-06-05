Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. Тяжелая артиллерия врага ночью дважды ударила по Никополю.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Дважды за ночь оккупанты били по Никополю. Обстреливали город из тяжелой артиллерии", - отметил он.

По его словам, в результате обстрелов в городе изуродовано 9 частных домов и хозяйственное сооружение, линии электропередач, здание церкви и частного предприятия.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, атаковал враг Днепропетровщину и беспилотником, который сбили военные ПВК "Восток".

Заметим, три жителя Никопольского района пострадали в результате российских обстрелов 1 июня.

Также поврежден объект инфраструктуры, пятиэтажный жилой дом, два частных жилых дома, три автомобиля, забор, две линии электропередачи и газопровод.