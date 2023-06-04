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Удар по пригороду Днепра. Из-под завалов дома достали тело двухлетнего ребенка
В результате вчерашнего российского удара по Подгородненской общине Днепропетровской области погиб ребенок – тело девочки достали из-под завалов дома. Об этом 4 июня сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Отмечается, что погибшей было всего два года. Из-за вражеской атаки пострадали 22 человека, пятеро из которых – дети.
Две двухэтажки, между которыми попала ракета, частично разрушены. Оккупанты повредили также 10 частных домов, авто, магазин и газопроводы.
Глава ОВА сообщил, что россияне атаковали Днепропетровскую область и в ночь на 4 июня.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Украинские защитники сбили над областью две крылатые ракеты и один беспилотник, вероятно, "Шахед".
По Никополю оккупанты били из артиллерии. В результате этого загорелись два автомобиля, пожары уже потушили.
Кроме того, были побиты три многоэтажки, ресторан, линии электропередач. К счастью, обошлось без жертв.
Напомним, войска РФ ударили по Подгородненской общине Днепровского района вечером 3 июня. Сначала сообщалось о шести пострадавших, среди которых – 6-летний мальчик.