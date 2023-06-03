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Оккупанты нанесли удар по дому под Днепром: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди (ФОТО/ВИДЕО)
Российские оккупационные войска вечером 3 июня нанесли удар по Подгородненской громаде Днепровского района.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате атаки поврежден двухэтажный жилой дом. Предварительно под завалами находятся люди.
Шесть человек пострадали, среди них 6-летний мальчик. Всех госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также возникли два пожара, силы ГСЧС ликвидируют возгорание.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Повреждено также спасательное подразделение. На месте работают все службы", — добавил Лысак.
На удар отреагировал президент Владимир Зеленский, написав в Facebook: "Днепр. Россияне атаковали город. Попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, под завалами находятся люди. Все службы работают. В который раз Россия доказывает, что является страной-спонсором терроризма. За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность".
Напомним, недавно захватчики ракетой попали в медицинское учреждение в Днепре. Тогда среди жертв были 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения, а еще 57-летний работник соседней ветклиники.