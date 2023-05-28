Возросло количество жертв после удара российской ракеты по медучреждению в Днепре

Число погибших в результате российского удара по Днепру, 26 мая, возросло до четырех человек. Подтверждена гибель трех человек, считавшихся пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Печальные новости… Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии", - отметил он.

По его словам, среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница медучреждения, а еще 57-летний работник соседней ветклиники.

В общем, и российская ракета унесла жизни четырех человек.

Также в результате вражеской атаки пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице. Пятеро – тяжелые.

"Никакого прощения агрессору за его страшные преступления. Виновные будут отвечать!", - подчеркнул Лысак.

Напомним, российские войска утром 26 мая атаковали Днепр. Захватчики ракетой попали в медицинское учреждение.