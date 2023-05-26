Россия ударила ракетой по медучреждению в Днепре. Один человек погиб, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

Российские войска с утра 26 мая атаковали Днепр. Захватчики ракетой попали в медицинское учреждение. В результате удара возник пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По информации прокуратуры, в результате атаки два человека погибли, еще 21 получил ранения. Из-под завалов здания ветклиники, также поврежденного врагом, достали тело погибшего мужчины, другой - проходил мимо в момент попадания.

Среди раненых – мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Повреждены частные и многоквартирные дома, машины горожан. Вовлечены все необходимые службы.

"Вечная память погибшему и соболезнования родным. Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине", - прокомментировал президент Владимир Зеленский.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийстом (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Единственный официальный источник информации – областная военная администрация. Не распространяйте лишнего. Не распространяйте фейки", - призвал Лысак.

Кроме того, в ночь на 26 мая российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами, в результате чего пострадал человек.

В частности, в Днепре в результате российских обстрелов возникли пожары в частном домовладении и на двух частных предприятиях.