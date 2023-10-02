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Оккупанты обстреляли Донетчину из артиллерии, ранены четыре человека

Оккупанты обстреляли Донетчину из артиллерии, ранены четыре человека
Фото: Донецкая областная прокуратура

2 октября оккупанты из артиллерии обстреляли населенные пункты в Покровском и Волновахском районах. Также россияне атаковали сельхозпредприятие в селе Новоукраинка Углегорской общины, в результате чего были ранены двое рабочих.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Пострадавшие работники 36 и 55 лет при обстреле находились на улице. Они госпитализированы в больницу.

Позже захватчики обстреляли село Елизаветовка Покровского района, где ранили 83-летнюю местную жительницу, а впоследствии оккупанты нанесли удар по с. Трудовом.

В результате обстрела получил ранение 53-летний мужчина, которого госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 30 сентября российские захватчики сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку и ранили 13-летнего ребенка, парню оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В результате удара были повреждены 17 частных домов, многоэтажка, предприятие, линия электропередач и автомобили.

Автор:
Татьяна Гойденко