- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты обстреляли из РСЗО Николаевскую область
Армия страны-агрессора РФ в понедельник, 14 ноября, обстреляла из реактивных систем залпового огня прибрежную полосу Очаковской громады Николаевской области.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня, 14 ноября, с 04:56 враг наносил удары РСЗО по прибрежной полосе Очаковской громады. Пострадавших нет", - отметил он.
Он также сообщил, что в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, войска Российской Федерации ночью 11 ноября нанесли ракетный удар по Николаеву. Целью врага стали жилые дома.