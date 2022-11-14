Оккупанты обстреляли из РСЗО Николаевскую область

Армия страны-агрессора РФ в понедельник, 14 ноября, обстреляла из реактивных систем залпового огня прибрежную полосу Очаковской громады Николаевской области.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня, 14 ноября, с 04:56 враг наносил удары РСЗО по прибрежной полосе Очаковской громады. Пострадавших нет", - отметил он.

Он также сообщил, что в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, войска Российской Федерации ночью 11 ноября нанесли ракетный удар по Николаеву. Целью врага стали жилые дома.