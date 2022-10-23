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Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины
Армия страны-агрессора РФ в ночь на воскресенье, 23 октября, обстреляла из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины, масштабы разрушений выясняются.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью россияне снова били по Никопольскому району. Обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются", - говорится в сообщении.
Он добавил, что во время ночной атаки военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136". Его сбили в Никопольском районе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в ночь на субботу, 22 октября, оккупанты также обстреливали из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район, повреждены газопроводы и линии электропередач.