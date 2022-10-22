Оккупанты обстреляли Никопольский район, повреждены газопроводы и линии электропередач

Армия страны-агрессора РФ ночью обстреливала из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район, повреждены газопроводы и линии электропередач.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе повреждены более 20 домов и несколько газопроводов. Оборваны линии электропередач. Почти 1 000 семей осталась без света" , - говорится в сообщении.

Он отметил, что энергетики уже ремонтируют сети.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, ночью 20 октября армия страны-агрессора РФ нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.