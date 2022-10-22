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- Война Война
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- Общество
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Оккупанты обстреляли Никопольский район, повреждены газопроводы и линии электропередач
Армия страны-агрессора РФ ночью обстреливала из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район, повреждены газопроводы и линии электропередач.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе повреждены более 20 домов и несколько газопроводов. Оборваны линии электропередач. Почти 1 000 семей осталась без света" , - говорится в сообщении.
Он отметил, что энергетики уже ремонтируют сети.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, ночью 20 октября армия страны-агрессора РФ нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.