Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине

Ночью 20 октября армия страны-агрессора РФ нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры", - отметил Резниченко.

По его словам, есть серьезные разрушения. На месте работают все службы.

Жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, 17 октября российская ракета также ударила по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.