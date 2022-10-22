Окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджені газогони та лінії електропередач

Армія країни-агресора РФ вночі обстрілювала з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район, пошкоджені газогони та лінії електропередач.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів. Обірвані лінії електропередач. Майже 1 000 родин лишилася без світла", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що енергетики уже лагодять мережі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 20 жовтня армія країни-агресора РФ завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області.