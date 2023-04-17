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Оккупанты обстреляли несколько зданий в Никополе: один человек получил ранения

Никополь, разрушения, 17 апреля 2023
Последствия российского обстрела Никополя 17 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook

Российские войска 17 апреля обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего один человек получил ранения. Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.

По его словам, в результате обстрела повреждены пять частных жилых домов, четырех- и пятиэтажные здания, два хозяйственных сооружения, два неэксплуатированных здания, легковой автомобиль, коммуникационное оборудование мобильного оператора, а также здания общежития, спортивного клуба, частного предприятия, автостоянки.

Также известно, что спасатели ликвидировали пожар, произошедший из-за атаки.

Как отметил глава города, информация еще уточняется.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли несколько зданий в Никополе: один человек получил ранения
Последствия российского обстрела Никополя 17 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook
Фото 3 — Оккупанты обстреляли несколько зданий в Никополе: один человек получил ранения
Последствия российского обстрела Никополя 17 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook
Фото 4 — Оккупанты обстреляли несколько зданий в Никополе: один человек получил ранения
Последствия российского обстрела Никополя 17 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook

Напомним, 16 апреля российские оккупанты дважды открывали огонь по Никопольскому району Днепропетровской области. Враг использовал тяжелую артиллерию.

Автор:
Артем Ющенко