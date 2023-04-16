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Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровскую область
Российские оккупационные войска в течение дня 16 апреля дважды открывали огонь по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг задействовал тяжелую артиллерию, выпустив около десятка снарядов. По уточненной информации, под обстрелы кроме Никополя попала и Красногригорьевская громада.
"Спасатели обследуют территорию "прилетов". Выясняют последствия", - добавил Лысак.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Известно также, что оккупанты ударили по храму в Никополе. В результате атаки два человека получили ранения.
Накануне, 12 апреля, захватчики накрыли артиллерийским огнем Никополь. Тогда из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Пострадавших госпитализировали.