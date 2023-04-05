- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты ударили по Никополю: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Российские оккупационные войска не прекращают террор Днепропетровской области. Так, 5 апреля россияне накрыли артиллерийским огнем Никополь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Снова под ударом - гражданская инфраструктура. Есть разрушение частных домов", - отметил он.
По его словам, в результате обстрела в Никополе разрушен магазин, повреждены 14 частных домов и 15 хозяйственных построек. Кроме того, повреждены несколько автомобилей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в городе оборвана линия электропередач, поврежден газопровод.
По информации Лисака, обошлось без погибших и раненых.
Напомним, армия страны-агрессора РФ в ночь на 28 марта атаковала Днепр беспилотниками. Есть попадание одного в частное предприятие города.