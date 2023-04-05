Россияне ударили по двум коммунальным предприятиям Херсона

Российские оккупационные войска 5 апреля снова ударили по гражданской инфраструктуре Херсона, есть повреждения и разрушения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Так, армия страны-агрессора РФ обстреляла два коммунальных предприятия.

"Повреждена одна из стен здания на территории предприятия, асфальтное покрытие во дворе, также взрывная волна уничтожила стекло в окнах", - говорится в сообщении.

Админздание другого предприятия также имеет разрушения.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

Так, за сутки 4 апреля оккупанты 50 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.