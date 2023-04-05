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Россияне ударили по двум коммунальным предприятиям Херсона
Российские оккупационные войска 5 апреля снова ударили по гражданской инфраструктуре Херсона, есть повреждения и разрушения.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Так, армия страны-агрессора РФ обстреляла два коммунальных предприятия.
"Повреждена одна из стен здания на территории предприятия, асфальтное покрытие во дворе, также взрывная волна уничтожила стекло в окнах", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Админздание другого предприятия также имеет разрушения.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.
Так, за сутки 4 апреля оккупанты 50 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.