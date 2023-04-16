Россияне ударили по храму в Никополе - двое ранены

Из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по храму в Никополе. В результате - два человека ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Раненый 57-летний мужчина находится на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина – госпитализирована.

"Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована", - заявил Сергей Лысак.

Также в Никополе россияне повредили пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Изуродовали четыре хозяйственные постройки, еще одну – уничтожили.

Отметим, 12 апреля захватчики накрыли артиллерийским огнем Никополь.

Тогда из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину, которых госпитализировали.

Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, решили лечиться дома.

Тогда артиллерийские снаряды изуродовали в городе 13 частных домов, два хозяйственных постройки и авто.

До этого 5 апреля россияне накрыли артиллерийским огнем Никополь.

В результате обстрела разрушен магазин, повреждены 14 частных домов и 15 хозяйственных построек. Кроме того, повреждены несколько автомобилей.

Напомним, что оккупанты в Пасхальную ночь обстреляли храм в Запорожской области. К счастью, никто не пострадал, ведь в церкви не проводилась ночная служба.

Также в областном центре враг попал в зеленую зону. Специалисты безотлагательно начали свою работу.