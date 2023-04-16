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Россияне ударили по храму в Никополе - двое ранены
Из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по храму в Никополе. В результате - два человека ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Раненый 57-летний мужчина находится на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина – госпитализирована.
"Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована", - заявил Сергей Лысак.
Также в Никополе россияне повредили пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Изуродовали четыре хозяйственные постройки, еще одну – уничтожили.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, 12 апреля захватчики накрыли артиллерийским огнем Никополь.
Тогда из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину, которых госпитализировали.
Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, решили лечиться дома.
Тогда артиллерийские снаряды изуродовали в городе 13 частных домов, два хозяйственных постройки и авто.
До этого 5 апреля россияне накрыли артиллерийским огнем Никополь.
В результате обстрела разрушен магазин, повреждены 14 частных домов и 15 хозяйственных построек. Кроме того, повреждены несколько автомобилей.
Напомним, что оккупанты в Пасхальную ночь обстреляли храм в Запорожской области. К счастью, никто не пострадал, ведь в церкви не проводилась ночная служба.
Также в областном центре враг попал в зеленую зону. Специалисты безотлагательно начали свою работу.