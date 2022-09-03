Оккупанты обстреляли Николаевскую область. Есть раненые и погибшие

Российские военные обстреляли Николаевскую область. В результате обстрела получили ранения одна женщина и двое детей, а один ребенок погиб. Об этом сообщают телеграм-каналы местных властей.

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В частности мэр Николаева Александр Сенкевич написал о том, что утром 3 сентября российские военные обстреляли Николаев.

"Около 11:30 в Николаеве раздались взрывы. Пока известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар – его ликвидируют спасатели. Также ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме. По предварительной информации, одна женщина получила осколочные ранения", — написал Сенкевич.

В свою очередь глава Николаевского областного совета Анна Замазеева написала, что ночью, а также утром 3 сентября оккупанты активно обстреливали Николаевскую область. Под удары попали населённые пункты Николаевского и Баштанского района. Также ночью были зафиксированы взрывы в городе Вознесенск.

Кроме артиллерийских обстрелов зафиксированы бомбардировки с самолетов. Атакованы населенные пункты Первомайской, Широковской и Березнеговатской общин. Зафиксированы повреждения жилых домов и хозяйственных построек. В результате обстрелов произошли пожары.

"Сегодняшнее утро вообще тяжелое. Обстрелы продолжаются. К сожалению, есть пострадавшие. 2 раненых в городе Николаеве, 4 - в Березнеговатом. Среди раненых – двое детей. К сожалению, есть и погибшие – 8-летний ребенок. Искренние соболезнования родным", — написала Замазеева.

В общей сложности, по состоянию на утро 3 сентября, в николаевских больницах находятся 577 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область.

Напомним, российские военные нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также вели обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области от Кураховской до Звановской громад.

Также Вооруженные силы Украины в ночь на 3 сентября сбили 5 ракет, которые российские военные выпустили по городу Днепр.