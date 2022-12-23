Оккупанты обстреляли Никополь и Марганец из тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 23 декабря оккупанты обстреливали Никопольщину из тяжелой артиллерии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Дважды российская тяжелая артиллерия накрыла огнем ночную Никопольщину. Нанесла удары по двум городам - Никополю и Марганцу", - отметил он.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

В Никополе российские снаряды повредили частные дома, хозяйственные постройки и газопровод.

В Марганце последствия обстрела выясняются.

Накануне россияне всю ночь терроризировали две общины Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов. В Марганце пострадала 8-летняя девочка.

Отметим, что в ночь на 21 декабря Марганецкая и Красногригорьевская общины снова были обстреляны: тогда было повреждено около десяти домов, два хозяйственных сооружения, автотранспорт, линии газо- и электросети.