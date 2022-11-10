Оккупанты обстреляли Никопольщину: повреждены дома и линии электропередач

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 10 ноября оккупанты нанесли удары с РСЗО и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне попали по трем общинам - Марганецкой, Красногригоревской и Никопольской. Были по мирным городам и селам из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.

По его словам, в Никополе пострадала 80-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и лечится дома.

В городе повреждено 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.

Из-за вражеских снарядов возник пожар в частном доме. Пожарные пламя уже потушили.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах обошлось без пострадавших.

В Красногригорьевской общине повреждены дома и электросети.

Отметим, армия страны-агрессора РФ 9 ноября снова обстреляла из "Градов" Никопольщину на Днепропетровщине, снаряд попал в жилой дом.