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Оккупанты обстреляли Никопольщину: повреждены дома и линии электропередач
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 10 ноября оккупанты нанесли удары с РСЗО и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне попали по трем общинам - Марганецкой, Красногригоревской и Никопольской. Были по мирным городам и селам из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.
По его словам, в Никополе пострадала 80-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и лечится дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В городе повреждено 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.
Из-за вражеских снарядов возник пожар в частном доме. Пожарные пламя уже потушили.
В Марганецкой и Красногригорьевской общинах обошлось без пострадавших.
В Красногригорьевской общине повреждены дома и электросети.
Отметим, армия страны-агрессора РФ 9 ноября снова обстреляла из "Градов" Никопольщину на Днепропетровщине, снаряд попал в жилой дом.