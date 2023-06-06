Оккупанты обстреляли подтопленный Остров в Херсоне: ранены правоохранители, помогавшие с эвакуацией

Двое правоохранителей были ранены в результате обстрела российскими войсками херсонского микрорайона Корабел, расположенного на низменном острове, который подвергся затоплению из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции выше по течению Днепра.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он напомнил, что этот район и так находится под ежедневными обстрелами российских оккупантов.

"Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС добавилась еще одна опасность - водная стихия. В течение дня Остров стремительно идет под воду. Затопления насколько колоссальны, что местами оттуда уже невозможно выехать автотранспортом. Поэтому людям помогают эвакуироваться", - отметил он.

По словам главы региона, даже в такое тяжелое время россияне "решили напомнить, кем они являются на самом деле - террористами", ударив по микрорайону из артиллерии.

"Ранены двое правоохранителей, которые помогали людям покинуть опасную территорию. Несмотря на это, сегодня отсюда эвакуировали около 1300 херсонцев. Эти люди теперь в безопасности, и это главное", - указал Прокудин.

Напомним также, что накануне утром в результате обстрела Херсона погиб 55-летний охранник предприятия.