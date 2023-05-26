Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины из минометов и артиллерии

В течение 26 мая россияне 11 раз обстреливали приграничные общины Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 58 взрывов. Во вражеский огонь попали Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская общины.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Больше всего от вражеских обстрелов пострадала Белопольская община. Враг трижды ударил из миномета, вызвав 20 взрывов. В результате была повреждена линия электропередач.

Великописаревское, Середино-Будское и Шалыгинское общества враг "накрыл" из артиллерии. В общей сложности был зафиксирован 21 взрыв.

В результате обстрелов в Великописаревской общине был поврежден Дом детского и юношеского творчества, лицей имени И.М. Среда и административное помещение.

По Миропольскому и Новослободскому обществу оккупанты били из минометов. Зафиксировано 3 и 9 взрывов соответственно.

Юношеское общество попало под огонь самоходных артиллерийских установок. Был нанесен удар по окраине.

О пострадавших среди гражданского населения в ОВА не сообщается.

Напомним, в течение 25 мая российские оккупанты 14 раз обстреляли приграничные районы Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 57 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Новослободская, Путивльская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская общины.