В Украине вынесли приговор военным РФ, обстрелявшим из танка больницу в Тростянце

Тростянецкий районный суд Сумской области 9 мая заочно вынес приговор в виде лишения свободы сроком 11 лет двум российским военнослужащим, которые прицельно обстреляли из танка городскую больницу 18 марта 2022 года.

Как сообщают областная прокуратура и Государственное бюро расследований, они признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Отмечается, что российские военные около 17:00 в тот день обстреляли из танка больницу, чем нарушили требования европейских нормативных актов о защите гражданского населения.

Отдал приказ обстрелять больницу младший сержант Петр Смирнов – командир танка 1-го танкового взвода 5-й танковой роты 2-го танкового батальона 1-го гвардейского танкового полка "Чертковский" 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Выполнил преступный приказ рядовой Айнур Мухаметханов, являвшийся наводчиком-оператором танка.

Подъехав к больнице, младший сержант отдал приказ Мухаметханову прямой наводкой стрелять по медицинскому заведению 125-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом. Под обстрелами оказались как медицинские работники, так и пациенты, включая беременных женщин. Причем оказалось, что именно в момент атаки на больницу одна из рожениц рожала двойню.

Суд также принял решение о взыскании с страны-агрессора ущерба, к которому привели антигуманные действия ее военнослужащих. Поскольку местонахождение обвиняемых пока неизвестно, в отношении них осуществлялось специальное судебное производство.

Кроме того, сообщается, что сам танк указанные российские военные в итоге бросили, однако вооруженные силы Украины отремонтировали его, и он сейчас "мстит на поле боя оккупантам за их преступления".

Напомним также, что на днях подобные приговоры получили двое российских военнослужащих, признанных виновными в издевательствах над жителем села Слобода под Черниговом.