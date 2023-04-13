Жительнице Калуша дали 5,5 лет тюрьмы за удаленные сообщения в Facebook о причинах вторжения РФ: что именно она писала

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области 10 апреля признал 50-летнюю жительницу города виновной в изготовлении и распространении материалов с оправданием вооруженной агрессии России против Украины и представлением ее как внутригражданского конфликта.

Как свидетельствует опубликованный в едином реестре приговор суда, женщина по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса была приговорена к пяти годам и шести месяцам лишения свободы без конфискации имущества. Ей засчитают в этот срок время, проведенное под стражей.

Как сообщают западноукраинские СМИ, речь идет о гражданке Покорной Ванде Олеговне, известной в сети как Ванда Кикавская, которая также как писательница публиковала ранее на российских ресурсах свои повести под псевдонимом Текла Лещинская.

Суд установил, что через созданный в 2015 году аккаунт в соцсети Facebook обвиняемая "последовательно, систематически, активно распространяла публичную информацию и предоставляла крайне негативную оценку украинским властям, считая их преступными, стремящимися к обогащению за счет войны, оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины как вину самих украинцев в доведении страны до войны".

В частности, в своих предыдущих публикациях Покорная публично высказывалась о том, что "Россия начала войну, потому что ей не нравится бандеризация Украины". По ее мнению, российская армия "начала уничтожать украинскую военную технику и лидеров нацистского движения" потому, что "ей не нравилась политика милитаризации и национализации, проводимая Зеленским". Также она обвиняла в войне "Зеленского и Ко" из-за их "дилетантской политики".

"Война началась не вдруг. Она идет восемь лет. Дети калечатся и погибают, потому что их родители восемь лет игнорировали опасность, связанную с политикой русофобии, ксенофобии и откровенного фашизма. Виноваты родители, которые скакали на Майданах и пели бандеровские гимны вместо того, чтобы требовать от Порошенко или Зеленского остановить войну на Донбассе, запретить русофобию, перестать дразнить супер вооруженную ядерную Россию. Хотели войну с Россией - получили. А я предупреждала", - цитирует суд пост женщины.

Кроме того, она высказывала мнение о том, что "нация, которая довела свою страну до войны и разрушения, обязательно в будущем доведет до такого же состояния любую европейскую или американскую страну" и что "украинцы сами виноваты в происходящем на их земле беспорядке".

На суде автор не признала вины в совершении инкриминируемого преступления и просила ее оправдать, хотя и не отрицала факт публикации указанных записей 17 и 23 марта 2022 года.

В то же время отмечено, что после того, как стало известно о последствиях трагических событий в Буче Киевской области после ее деоккупации, фигурантка уже в апреле 2022 года удалила сообщения, упоминаемые в обвинительном акте.

Суд указывает, что Покорная уже в апреле-мае активно критиковала РФ и ее спецслужбы в социальных сетях, однако все равно придерживается мнения, что "в продолжающейся в Украине войне виноваты политики" и что "к войне привела дилетантская политика украинской власти".

По мнению суда, поведение обвиняемой во время судебного разбирательства свидетельствовало об отсутствии раскаяния с ее стороны, а отдельные ее высказывания, напротив, свидетельствуют о негативном отношении к украинской власти и народу, дальнейшем оправдании российской агрессии как против Украины, так и против других государств. Поэтому суд пришел к убеждению, что "исправление и перевоспитание обвиняемой невозможно без изоляции от общества".

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