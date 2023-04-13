Мешканці Калуша дали 5,5 років тюрми за видалені дописи у Facebook про причини вторгнення РФ: що саме вона писала

Калусьий міськрайонний суд Івано-Франковської області 10 квітня визнав 50-річну жительку міста винною у виготовленні та поширенні матеріалів з виправданням збройної агресії Росії проти України та представленням її як внутрішньогромадянського конфлікту.

Як свідчить опублікований в єдиному реєстрі вирок суду, жінку за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу було засуджено до п'яти років і шести місяців позбавлення волі без конфіскації майна. Їй зарахують у цей строк час, проведений під вартою.

Як повідомляють західноукраїнські ЗМІ, йдеться про громадянку Покорну Ванду Олегівну, відомою в мережі як Ванда Кікавська, яка також як письменниця публікувала раніше на російських ресурсах власні повісті під псевдонімом Текла Лещинська.

Суд встановив, що через створений в 2015 році акаунт в соцмережі Facebook обвинувачувана "послідовно, систематично, активно розповсюджувала публічну інформацію та надавати вкрай негативну оцінку українській владі, вважаючи її злочинною, яка прагне збагачення за рахунок війни, виправдовувати збройну агресію РФ проти України як провину самих українців у доведенні країни до війни".

Зокрема, в своїх попередніх публікаціях Покорна публічно висловлювалась про те, що "Росія почала війну, бо їй не подобається бандеризація України". На її думку, російська армія "почала знищувати українську військову техніку та лідерів нацистського руху" тому, що "їй не подобалася політика мілітаризації та націоналізації, яку проводить Зеленський". Також вона звинувачувала у війні "Зеленського й Ко" через їхню "дилетантську політику".

"Війна почалася не раптом. Вона йде вісім років. Діти калічаться й гинуть, бо їхні батьки вісім років ігнорували небезпеку, пов'язану з політикою русофобії, ксенофобії та відвертого фашизму. Винні батьки, які скакали на Майданах і співали бандерівські гімни замість того, щоб вимагати від Порошенка чи Зеленського зупинити війну на Донбасі, заборонити русофобію, перестати дражнити суперозброєну ядерну Росію. Хотіли війну з Росією – отримали. А я попереджала", - цитує суд допис жінки.

Крім того, на вона висловлювала думки про те, що "нація, яка довела свою країну до війни і руйнування, обов'язково в майбутньому доведе до такого ж стану будь-яку європейську чи американську країну" та "українці самі винні у безладді, що відбувається на їхній землі".

На суді авторка не визнала вини у скоєнні інкримінованого злочину і просила її виправдати, хоча й не заперечувала факт публікації зазначених дописів 17 та 23 березня 2022 року.

Натомість зазначено, що після того, як стало відомо про наслідки трагічних подій в Бучі Київської області після її деокупації, фігурантка вже в квітні 2022 року видалила дописи, які згадуються в обвинувальному акті.

Суд вказує, що Покорна вже в квітні-травні активно критикувала РФ та її спецслужби в соціальних мережах, але все ж дотримується думки, що "у розв'язанні війни, яка триває в Україні, винні політики" і що "до війни призвела дилетантська політика української влади".

На думку суду, поведінка обвинуваченої під час судового розгляду свідчила про відсутність каяття з її сторони, а окремі її вислови, навпаки, свідчать про негативне ставлення до української влади та народу, подальше виправдовування російської агресії, як проти України, так і інших держав. Тому суд прийшов до переконання, що "виправлення і перевиховання обвинуваченої не можливе без ізоляції від суспільства".

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