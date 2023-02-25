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СБУ затримала ексмера Сновська за дописи в Telegram: що в них було
Служба безпеки України затримала колишнього мера Сновська (Щорса) Чернігівської області Романа Зуба, викривши його у розповсюдженні через соцмережі закликів до підтримки російських окупантів та виправдовування їхніх воєнних злочинів. Про це йдеться свідчать повідомлення спецслужби та Чернігівської обласної прокуратури.
Зазначимо, що Зуб, який отримав посаду в 2012 році, вже в серпні 2014 році був засуджений до двох років тюрми за вимагання хабаря. В лютому 2015 року апеляційний суд збільшив покарання до п'яти років, після чого ексмеру вдалося втекти до Росії, де він переховувався більше трьох років. В листопаді 2018 року стало відомо про його затримання в РФ, після чого Зуба було передано Україні та ув'язнено в Бориспільській виправній колонії №119.
"За даними контррозвідки СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився з виправної установи, де відбував покарання за скоєння злочину. Під час окупації області військами РФ ексголова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці, для чого почав поширювати в інтернеті дописи, в яких хотів дискредитувати Сили оборони та популяризував терористичні організації "Л/ДНР", - кажуть в спецслужбі.
Зазначається, що після деокупації регіону зловмисник сподівався уникнути правосуддя, але був викритий її співробітниками. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Його вже заарештовано.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними слідства, колишній мер, використовуючи власний обліковий запис у месенджері Telegram, влітку 2022 року поширював відео зі зверненням президента Росії Володимира Путіна.
Також він публікував дописи у вигляді відео, де йшлося про підтримку захоплення територій України та звільнення їх від "українських нацистів". Висновком судової лінгвістичної експертизи було підтверджено наявність в опублікованих матеріалах виправдовування та глорифікації військових країни-агресора.
Крім того, СБУ повідомила і про викриття мешканки Києва, яка публічно закликала до захоплення влади, вихваляла кремлівський режим та виправдовувала російські авіаудари по українських містах, унаслідок чого були загиблі і поранені мирні жителі.
"Деструктивний контент зловмисниця поширювала з власного акаунта у забороненій соцмережі "Вконтакте". Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували її підривну діяльність і затримали", - йдеться в повідомленні.
Їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 109 (заклики до повалення конституційного ладу або захоплення влади, розповсюдження матеріалів з такими закликами), частиною 1 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та частиною 3 згаданої статті 436-2 Кримінального кодексу. Жінку теж вже заарештували.