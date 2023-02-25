СБУ затримала ексмера Сновська за дописи в Telegram: що в них було

Служба безпеки України затримала колишнього мера Сновська (Щорса) Чернігівської області Романа Зуба, викривши його у розповсюдженні через соцмережі закликів до підтримки російських окупантів та виправдовування їхніх воєнних злочинів. Про це йдеться свідчать повідомлення спецслужби та Чернігівської обласної прокуратури.

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Зазначимо, що Зуб, який отримав посаду в 2012 році, вже в серпні 2014 році був засуджений до двох років тюрми за вимагання хабаря. В лютому 2015 року апеляційний суд збільшив покарання до п'яти років, після чого ексмеру вдалося втекти до Росії, де він переховувався більше трьох років. В листопаді 2018 року стало відомо про його затримання в РФ, після чого Зуба було передано Україні та ув'язнено в Бориспільській виправній колонії №119.

"За даними контррозвідки СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився з виправної установи, де відбував покарання за скоєння злочину. Під час окупації області військами РФ ексголова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці, для чого почав поширювати в інтернеті дописи, в яких хотів дискредитувати Сили оборони та популяризував терористичні організації "Л/ДНР", - кажуть в спецслужбі.

Зазначається, що після деокупації регіону зловмисник сподівався уникнути правосуддя, але був викритий її співробітниками. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Його вже заарештовано.

За даними слідства, колишній мер, використовуючи власний обліковий запис у месенджері Telegram, влітку 2022 року поширював відео зі зверненням президента Росії Володимира Путіна.

Також він публікував дописи у вигляді відео, де йшлося про підтримку захоплення територій України та звільнення їх від "українських нацистів". Висновком судової лінгвістичної експертизи було підтверджено наявність в опублікованих матеріалах виправдовування та глорифікації військових країни-агресора.

Крім того, СБУ повідомила і про викриття мешканки Києва, яка публічно закликала до захоплення влади, вихваляла кремлівський режим та виправдовувала російські авіаудари по українських містах, унаслідок чого були загиблі і поранені мирні жителі.

"Деструктивний контент зловмисниця поширювала з власного акаунта у забороненій соцмережі "Вконтакте". Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували її підривну діяльність і затримали", - йдеться в повідомленні.

Їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 109 (заклики до повалення конституційного ладу або захоплення влади, розповсюдження матеріалів з такими закликами), частиною 1 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та частиною 3 згаданої статті 436-2 Кримінального кодексу. Жінку теж вже заарештували.