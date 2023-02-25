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СБУ задержала экс-мэра Сновска за сообщения в Telegram: что у них было
Служба безопасности Украины задержала бывшего мэра Сновска (Щорса) Черниговской области Романа Зуба, разоблачив его в распространении через соцсети призывов к поддержке российских оккупантов и оправдании их военных преступлений. Об этом говорится в сообщении спецслужбы и Черниговской областной прокуратуры.
Отметим, что Зуб, получивший должность в 2012 году, уже в августе 2014 года был приговорен к двум годам тюрьмы за вымогательство взятки. В феврале 2015 апелляционный суд увеличил наказание до пяти лет, после чего экс-мэру удалось бежать в Россию, где он скрывался более трех лет. В ноябре 2018 года стало известно о его задержании в РФ, после чего Зуб был передан Украине и заключен в Бориспольскую исправительную колонию №119.
"По данным контрразведки СБУ, накануне полномасштабного вторжения он освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание за совершение преступления. Во время оккупации области войсками РФ бывший городской голова решил продемонстрировать готовность к сотрудничеству с оккупантами, для чего начал распространять в интернете сообщения, в которых хотел дискредитировать Силы обороны и популяризировал террористические организации "Л/ДНР", - говорят в спецслужбе.
Отмечается, что после деоккупации региона злоумышленник надеялся избежать правосудия, но был пойман ее сотрудниками. В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по статье 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Он уже арестован.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным следствия, бывший мэр, используя свою учетную запись в мессенджере Telegram, летом 2022 года распространял видео с обращением президента России Владимира Путина.
Также он публиковал сообщения в виде видео, где речь шла о поддержке захвата территорий Украины и освобождении их от "украинских нацистов". Выводом судебной лингвистической экспертизы было подтверждено наличие в опубликованных материалах оправдания и глорификации военных страны-агрессора.
Кроме того, СБУ сообщила и о разоблачении жительницы Киева, которая публично призвала к захвату власти, восхваляла кремлевский режим и оправдывала российские авиаудары по украинским городам, в результате чего погибли и были ранены мирные жители.
"Деструктивный контент злоумышленница распространяла в собственном аккаунте в запретной соцсети "Вконтакте". Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали ее подрывную деятельность и задержали", - говорится в сообщении.
Ей сообщили о подозрении по части 2 статьи 109 (призывы к свержению конституционного строя или захвату власти, распространению материалов с такими призывами), части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 3 упомянутой статьи 436-2. Женщину тоже уже арестовали.