СБУ задержала экс-мэра Сновска за сообщения в Telegram: что у них было

Служба безопасности Украины задержала бывшего мэра Сновска (Щорса) Черниговской области Романа Зуба, разоблачив его в распространении через соцсети призывов к поддержке российских оккупантов и оправдании их военных преступлений. Об этом говорится в сообщении спецслужбы и Черниговской областной прокуратуры.

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Отметим, что Зуб, получивший должность в 2012 году, уже в августе 2014 года был приговорен к двум годам тюрьмы за вымогательство взятки. В феврале 2015 апелляционный суд увеличил наказание до пяти лет, после чего экс-мэру удалось бежать в Россию, где он скрывался более трех лет. В ноябре 2018 года стало известно о его задержании в РФ, после чего Зуб был передан Украине и заключен в Бориспольскую исправительную колонию №119.

"По данным контрразведки СБУ, накануне полномасштабного вторжения он освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание за совершение преступления. Во время оккупации области войсками РФ бывший городской голова решил продемонстрировать готовность к сотрудничеству с оккупантами, для чего начал распространять в интернете сообщения, в которых хотел дискредитировать Силы обороны и популяризировал террористические организации "Л/ДНР", - говорят в спецслужбе.

Отмечается, что после деоккупации региона злоумышленник надеялся избежать правосудия, но был пойман ее сотрудниками. В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по статье 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Он уже арестован.

По данным следствия, бывший мэр, используя свою учетную запись в мессенджере Telegram, летом 2022 года распространял видео с обращением президента России Владимира Путина.

Также он публиковал сообщения в виде видео, где речь шла о поддержке захвата территорий Украины и освобождении их от "украинских нацистов". Выводом судебной лингвистической экспертизы было подтверждено наличие в опубликованных материалах оправдания и глорификации военных страны-агрессора.

Кроме того, СБУ сообщила и о разоблачении жительницы Киева, которая публично призвала к захвату власти, восхваляла кремлевский режим и оправдывала российские авиаудары по украинским городам, в результате чего погибли и были ранены мирные жители.

"Деструктивный контент злоумышленница распространяла в собственном аккаунте в запретной соцсети "Вконтакте". Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали ее подрывную деятельность и задержали", - говорится в сообщении.

Ей сообщили о подозрении по части 2 статьи 109 (призывы к свержению конституционного строя или захвату власти, распространению материалов с такими призывами), части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 3 упомянутой статьи 436-2. Женщину тоже уже арестовали.