В Україні винесли вирок військовим РФ, які з танка обстріляли лікарню в Тростянці

Тростянецький районний суд Сумської області 9 травня заочно виніс вирок у вигляді позбавлення волі на строк 11 років двом російським військовослужбовцям, які прицільно обстріляли з танка міську лікарню 18 березня 2022 року.

Як повідомляють обласна прокуратура и Державне бюро розслідувань, їх визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Зазначається, що російські військові близько 17:00 того дня обстріляли з танка лікарню, чим порушили вимоги європейських нормативних актів про захист цивільного населення.

Віддав наказ обстріляти лікарню молодший сержант Петро Смірнов - командир танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти 2-го танкового батальйону 1-го гвардійського танкового полку "Чертківський" 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Виконав злочинний наказ рядовий Айнур Мухаметханов, який був навідником-оператором танку.

Під’їхавши до лікарні, молодший сержант віддав наказ Мухаметханову прямим наведенням стріляти по медичному закладу 125-міліметровим осколково-фугасним снарядом. Під обстрілами опинилися як медичні працівники, так і пацієнти, у тому числі вагітні жінки. Як виявилося, саме в момент атаки на лікарню одна з породіль народжувала двійню.

Суд також ухвалив рішення про стягнення з країни-агресора збитків, до яких призвели антигуманні дії її військовослужбовців. Оскільки місцеперебування обвинувачених наразі невідоме, стосовно них здійснювалось спеціальне судове провадження.

Крім того, повідомляється, що сам танк зазначені російські військові кинули, але збройні сили України відремонтували його, і зараз "він мстить на полі бою окупантам за їхні злочини".

Нагадаємо також, що днями схожі вироки отримали двоє російських військовослужбовців, визнаних винними у знущаннях з мешканця села Слобода під Черніговом.