Оккупанты обстреляли ракетами Харьков

Армия страны-агрессора РФ 15 декабря ударила ракетами по Харькову, в результате чего повреждены складские помещения.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Есть попадания в Холодногорском районе Харькова. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300. Есть повреждения складских помещений", - отметил он.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Напомним, оккупанты в ночь на 15 декабря обстреляли Купянск на Харьковщине, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры.