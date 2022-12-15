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Оккупанты обстреляли ракетами Харьков
Армия страны-агрессора РФ 15 декабря ударила ракетами по Харькову, в результате чего повреждены складские помещения.
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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Есть попадания в Холодногорском районе Харькова. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300. Есть повреждения складских помещений", - отметил он.
По его словам, обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, оккупанты в ночь на 15 декабря обстреляли Купянск на Харьковщине, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры.