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Оккупанты обстреляли рынок в Бериславе: пять человек ранены
Российские оккупационные войска утром 2 января атаковали центр Берислава Херсонской области, обстреляв городской рынок. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки. На эту минуту известно о пяти раненых. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь", - написал он.
За прошедшие же сутки, по его словам, враг 71 раз обстреливал территорию области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Вследствие российских обстрелов 1 января погиб один человек, а еще четыре жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
В частности, Херсон атаковали 30 раз: вражеские снаряды попали в линии электропередач, областную детскую больницу, помещения бассейна, частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что во время обстрела в детской больнице находился 13-летний мальчик, тяжело раненный буквально в предыдущий день в результате обстрела поселка Надднепрянское. Его эвакуировали в Николаев.