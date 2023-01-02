Оккупанты обстреляли рынок в Бериславе: пять человек ранены

Российские оккупационные войска утром 2 января атаковали центр Берислава Херсонской области, обстреляв городской рынок. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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"Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки. На эту минуту известно о пяти раненых. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь", - написал он.

За прошедшие же сутки, по его словам, враг 71 раз обстреливал территорию области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Вследствие российских обстрелов 1 января погиб один человек, а еще четыре жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

В частности, Херсон атаковали 30 раз: вражеские снаряды попали в линии электропередач, областную детскую больницу, помещения бассейна, частные и многоквартирные дома.

Напомним, что во время обстрела в детской больнице находился 13-летний мальчик, тяжело раненный буквально в предыдущий день в результате обстрела поселка Надднепрянское. Его эвакуировали в Николаев.