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Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: погибла женщина
Армия страны-агрессора РФ 17 августа обстреляла Засколье Купянского района Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла, а другая - получила ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Около 10 часов утра оккупанты обстреляли Заоскалье Купянского района. К сожалению, погибла женщина 1962 года рождения", - отметил он.
По его словам, еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также повреждено частное домовладение, в том числе жилой дом, возник пожар хозяйственной постройки.
В настоящее время спасатели ликвидируют последствия российской агрессии.
Заметим, что армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковщины. Так, накануне в результате обстрелов Купянска тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет. Он умер в больнице.
Также за прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.