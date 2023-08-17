Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: погибла женщина

Армия страны-агрессора РФ 17 августа обстреляла Засколье Купянского района Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла, а другая - получила ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 10 часов утра оккупанты обстреляли Заоскалье Купянского района. К сожалению, погибла женщина 1962 года рождения", - отметил он.

По его словам, еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте.

Также повреждено частное домовладение, в том числе жилой дом, возник пожар хозяйственной постройки.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия российской агрессии.

Заметим, что армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковщины. Так, накануне в результате обстрелов Купянска тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет. Он умер в больнице.

Также за прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.