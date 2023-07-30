Оккупанты обстреляли село под Херсоном: ранение лица получила женщина

Один человек был ранен 30 июля в результате обстрела Белозерской общины со стороны российской оккупационной армии. Как сообщает Херсонская областная прокуратура, он произошел около 11:10.

По предварительным данным, обстрел произведен из реактивной системы залпового огня. Пострадала же 33-летняя местная жительница, она госпитализирована. Повреждены по меньшей мере шесть частных домов и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса). Последствия обстрела документированы.

В свою очередь Херсонская областная военная администрация уточняет, что речь идет об обстреле жилого дома в селе Новодмитровка: 33-летняя женщина получила ранение лица, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. В прокуратуре при этом публикуют фото постройки с разбитым окном.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Кроме того, сообщается, что в больницу обратилась 39-летняя жительница поселка Веселое Новокаховской общины, которая вечером 29 июля пострадала в результате вражеского минометного обстрела. У нее диагностировали ранения спины и плеча.

Напомним, что согласно утренней информации от ОВА, за сутки 29 июля в Херсонской области россияне совершили 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов. Было известно о ранении двух человек.