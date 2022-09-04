Оккупанты обстреляли Славянск

В ночь на 4 сентября российские военные обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом на Facebook написал мер Славянска Вадим Лях.

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"Воскресенье, 4 сентября. У нас снова ночные обстрелы. К счастью, без жертв. В этот раз город «освободили» от СТО и спортзала в пер. Андреевском. В спортзал MegaGYM я ходил последние четыре месяца. Завтрашнее посещение отменяется. Берегите себя", - написал он.

Напомним, в ночь на 4 сентября оккупанты обстреляли Очаков и Вознесенск Николаевской области.

Также в ночь на 4 сентября оккупанты обстреляли Никополь и Марганецкую общину Днепропетровской области.