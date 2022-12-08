Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшие (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ вечером 8 декабря обстреляла Харьковский район, в результате чего загорелся частный дом, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, возник пожар в частном домовладении", - отметил он.

По его словам, в результате обстрела пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины.

На месте работают все профильные службы.

Синегубов добавил, что часть ракет сбили силы ПВО.

Напомним, оккупанты в ночь на 8 декабря выпустили ракеты С-300 по Купянску.