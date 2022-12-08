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Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшие (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ вечером 8 декабря обстреляла Харьковский район, в результате чего загорелся частный дом, есть пострадавшие.
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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, возник пожар в частном домовладении", - отметил он.
По его словам, в результате обстрела пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На месте работают все профильные службы.
Синегубов добавил, что часть ракет сбили силы ПВО.
Напомним, оккупанты в ночь на 8 декабря выпустили ракеты С-300 по Купянску.