Оккупанты обстреляли Херсон: двое погибших

Российские оккупационные войска 15 декабря обстреляли Херсон. Есть информация о 2 погибших.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера ", - отметил он.

По его словам, есть информация о двух погибших.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, российские оккупанты за минувшие сутки 86 раз обстреляли территорию Херсонщины. Из-за российских обстрелов 3 человека погибли, еще 13 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.