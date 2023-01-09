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Оккупанты обстреляли Херсон: разрушена электроподстанция
Российские оккупационные войска ночью 9 января обстреляли объекты критической инфраструктуры в Херсоне.
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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения", - отметил он.
Также в результате российского обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, подача тепла и света в Херсоне не прекращалась. Обошлось без пострадавших.
Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 8 января 77 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.