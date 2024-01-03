Оккупанты обстреляли Херсонщину. Погиб местный житель

Российские военные обстреляли село в Херсонской области, в результате чего погиб местный житель Об этом на своем телеграмм-канале сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Около 11:10 оккупационные войска ударили по населенному пункту из артиллерии. Один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами жилья погиб местный житель. Его тело из-под уничтоженного дома достали спасатели", - написал Прокудин.

Напомним, 2 января российские военные нанесли 134 удара по Запорожской области в результате чего погибли два человека.

29 декабря кафиры 108 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них - 8 "Shahed". Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

По городу Херсон россияне выпустили 24 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы; гуманитарный штаб в Бериславском районе; объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию обслуживания лифтов в Херсоне. Также попали по административному зданию – оно уничтожено практически до основания.