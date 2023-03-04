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Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть жертвы
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать населенные пункты на линии огня в Запорожской области.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.
"Гуляйпольская громада снова под вражеским огнем. Утром российская артиллерия забрала жизни двух местных жителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, враг ударил ракетами по Новониколаевке. Одна из них разрушила сельскохозяйственный объект.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также оккупанты 4 марта накрыли "Градами" Степногорскую громаду. Там зафиксировали новые разрушения жилых домов, обошлось без жертв.
В Приморском враг попал в частный дом и двор. Там мужчина получил незначительные травмы.
Напомним, в ночь на 2 марта россиянев очередной раз атаковали ракетамиЗапорожья. В результате удара ракетами С-300 произошло разрушение с 5 по 1 этажа пятиэтажного жилого дома. По состоянию на 4 марта известно о 10 погибших.