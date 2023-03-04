Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть жертвы

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать населенные пункты на линии огня в Запорожской области.

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Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

"Гуляйпольская громада снова под вражеским огнем. Утром российская артиллерия забрала жизни двух местных жителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг ударил ракетами по Новониколаевке. Одна из них разрушила сельскохозяйственный объект.

Также оккупанты 4 марта накрыли "Градами" Степногорскую громаду. Там зафиксировали новые разрушения жилых домов, обошлось без жертв.

В Приморском враг попал в частный дом и двор. Там мужчина получил незначительные травмы.

Напомним, в ночь на 2 марта россиянев очередной раз атаковали ракетамиЗапорожья. В результате удара ракетами С-300 произошло разрушение с 5 по 1 этажа пятиэтажного жилого дома. По состоянию на 4 марта известно о 10 погибших.