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Оккупанты обстреляли Запорожскую область: повреждены дома
Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Запорожской области. Так, в ночь на 17 января оккупанты ударили по одной из громад региона.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Этой ночью враг осуществил артиллерийский обстрел Беленьковской громады. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки, повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. К счастью, все люди остались целыми", - отметил он.
По словам, за прошедшие сутки, 16 января, враг 130 раз обстрелял Запорожскую область. Поступило сообщение о разрушении 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, оккупанты в ночь на 16 января нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, в результате чего разрушены и пострадали 5 человек.