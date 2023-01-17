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Оккупанты обстреляли Запорожскую область: повреждены дома

Оккупанты обстреляли Запорожскую область: повреждены дома

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Запорожской области. Так, в ночь на 17 января оккупанты ударили по одной из громад региона.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Этой ночью враг осуществил артиллерийский обстрел Беленьковской громады. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки, повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. К счастью, все люди остались целыми", - отметил он.

По словам, за прошедшие сутки, 16 января, враг 130 раз обстрелял Запорожскую область. Поступило сообщение о разрушении 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, оккупанты в ночь на 16 января нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, в результате чего разрушены и пострадали 5 человек.

Автор:
Нина Комащенко