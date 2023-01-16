При применении Россией ЗРК С-300 в Луганской области ракета упала на оккупированный поселок, есть погибшие - ВСУ

В поселке Новопсков Старобельского района Луганской области 15 января в ходе применения российской оккупационной армией комплекса С-300 одна ракета упала на жилой дом, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Отмечено, что в результате погибли два гражданских лица. Впрочем, других подробностей инцидента в сводке не приводится. Отметим, что оккупанты, сообщая об этом случае, обвинили в этом Украину, заявив, что речь идет об обстреле якобы с применением украинского РСЗО "Ольха". Погибшими оказались два человека 1981 и 1982 года рождения, также заявлено о 27 поврежденных домах.

Относительно других наблюдений за ситуацией на оккупированных территориях в Генштабе сообщают лишь, что в захваченных населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей россияне сейчас усиливают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводят усиленные проверки местного населения, причем особое внимание уделяется мобильным телефонам.

В целом по ситуации на фронте в Генштабе сообщают, что в течение суток российские оккупанты нанесли два ракетных и шесть авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, в результате чего погибли и были ранены среди гражданских. В то же время танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов.

Со своей стороны подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов противника.

Напомним также, что накануне распространилась информация о том, в Луганскую область из России ввозятся автомобили с маркировкой ОБСЕ: та уже заявила, что не имеет к этому никакого отношения.